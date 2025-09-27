Сергій Стаднюк

У шостому турі англійської Прем’єр-ліги Челсі на Стемфорд Брідж зазнав болісної поразки від Брайтона. Господарі вийшли вперед завдяки голу Енцо Фернандеса на в середині першого тайму.

Проте після вилучення Чалоби на 53-й хвилині гра перевернулася. Наприкінці зустрічі Брайтон повністю перехопив ініціативу: Велбек зрівняв рахунок на 77-й хвилині, а в компенсований час Де Кейпер вивів гостей уперед, після чого англійський форвард оформив дубль на сотій хвилині, поставивши крапку в матчі.

Лідс на своєму полі розійшовся миром із Борнмутом. Гості відкрили рахунок завдяки Семеньо на 26-й хвилині, але ще до перерви Родон відновив рівновагу. У другому таймі Лонґстафф вивів новачка уперед, здавалося, що перемога вже в кишені, однак на 93-й хвилині Крупі приніс «вишням» порятунок.

Борнмут набрав 11 очок і зберіг сенсаційне третє місце в таблиці. Челсі (8) – лише сьомий, Брайтон і Лідс (по 10) – ділять 10-11 сходинки.

АПЛ, шостий тур

Челсі – Брайтон 1:3

Голи: Енцо Фернандес, 24 – Велбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Гато (Бадіашиль, 79), Кукурелья — Сантос (Ачемпонґ, 54), Кайседо — Естевао (Ґюсто, 64), Фернандес, Нету (Лавія, 79) — Педро

Брайтон: Вербрюґґен, Велтман (Віффер, 55), ван Геке, Данк, Кадіоґлу, Балеба (Ґруда, 68), Аярі, Мінте, Ґомес (Цимас, 85), Мітома (Велбек, 68), Рюттер (Де Кейпер, 85)

Попередження: Кукурелья (42), Джеймс (66), Бадіашиль (90+1), Санчес (90+1) – Велтман (9), ван Геке (90+1), Уелбек (90+11)

Вилучення: Чалоба (53)

Лідс – Борнмут 2:2

Голи: Родон, 37, Лонґстафф, 54 – Семеньо, 26, Крупі, 90+3