Український тренер Олег Федорчук поділився прогнозом щодо подальшої долі нападника Роми Артема Довбика за нового головного тренера Джан П’єро Гасперіні.

Козир Гасперіні, що він очолює команду в своєму нинішньому віці. Він уже багато чого бачив у футболі, зокрема, пробував пробитися в Юве через юнацькі склади та мав шанс в Інтері, хай і короткий. Далі все буде залежати не тільки від нього – а й від серйозності керівництва клубу та вміння чекати.

Є два нюанси – якщо завгодно, дві переваги Джан П’єро на момент, коли він приймає «вовків». Перший – коли саме Гасперіні очолив Рому, в який час. При всій симпатії до роботи Раньєрі, який під час сезону підняв цю команду дуже якісно, в Лігу чемпіонів вона не вийшла. Нема підстав для високо піднятих носів.

Другий нюанс – керівництво в Роми дійсно заможне, будує великий транснаціональний спортивний проект. Евертон Миколенка також ці Фрідкіни викупили, вірно? Слова про «перспективний проект» можна сприймати з іронією, але це таки дійсно перспективний проект – і футболісти в таких хочуть лишитися.

Тому, скажімо так, прямих підстав, передумов, для конфліктів немає. Далі все буде залежати від того, як поставить себе Гасп і як футболісти сприймуть його методи роботи.

Щодо Довбика навіть вгадувати не треба – тому що всі чомусь проводять аналогію з Аталантою, а насправді треба дивитися глибше. Гасперіні – це такий тренер, який не дійсність підганяє під себе, а наявні можливості та важелі сприймає як дійсність. От конкретно щодо форвардів – згадайте, якими різними були його гравці атаки в Бергамо! Як можна поставити поруч Сапату та Муріеля й на основі таких різних гравців виводити формули, що робитиме з Довбиком Гасперіні? Нонсенс!

Все, як завжди в футболі – конкуренція та вибір під окремі завдання, під кожного суперника. Гасперіні має свої переконання, але він не застиглий догматик. Зараз у нього в руках – Довбик, Шомуродов, агент Артема говорив, що може бути підписаний новий форвард.

От Гасперіні буде всіх випробовувати, пристосовувати під них різні тактичні схеми, різні способи доставки м’яча вперед. І кожен отримає свій шанс себе проявити. Більше того, проти Юве чи Інтера, або навпаки – аутсайдера з низькою лінією оборони, тренерський штаб може навіть із «глухих» запасних «здути пилюку», якщо під конкретні тактичні завдання треба ось такий конкретний інструмент.

Все, як завжди в футболі – сумлінно працювати на кожному тренуванні та віддавати всі сили в кожну хвилину на полі. Довбик – найкращий бомбардир чемпіонатів Іспанії та України, в Італії теж не на нуль дебютний сезон відбігав. Гасперіні може мати власну думку про теорію гри в нападі, але від такого знаряддя з таким послужним списком точно не відмовиться, – підсумував Федорчук в інтерв’ю «Українському футболу».