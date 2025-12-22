Корупційний скандал навколо керівництва Аргентинської футбольної асоціації викликав хвилю тривоги серед уболівальників, але для Ліонеля Мессі ситуація навряд чи матиме серйозні наслідки. Попри розслідування щодо президента АФА Клаудіо Тапії та його соратників, участь збірної Аргентини в чемпіонаті світу залишається практично гарантованою.

Голову Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапію підозрюють у корупції. У справі також фігурують його найближчі соратники — довірена особа Пабло Товігіньйо та заступник казначея Лучано Накис. За даними розслідування, чиновники, які раніше не мали значних статків, за короткий час стали власниками розкішних активів.

Зокрема, у Тапії, який до приходу у футбольне керівництво працював у компанії з вивезення сміття, виявили маєток площею десять гектарів із вертолітним майданчиком, кінними стайнями та колекцією з п’ятдесяти раритетних автомобілів. Нерухомість оформлена на підставних осіб — пенсіонерку та приватного підприємця.

Паралельно слідчі органи перевіряють фінансову компанію Sur Finanzas, яка була спонсором збірної Аргентини та низки клубів. Її власник Аріель Вальєхо вважається близьким другом Тапії. Йдеться про можливі розкрадання коштів, ухилення від сплати податків та відмивання грошей через телевізійні й маркетингові права. Обшуки вже відбулися у вісімнадцяти клубах та в будівлі федерації. Агентство ARCA, що підпорядковується безпосередньо президентові Хав’єру Мілею, вимагає відкриття кримінальної справи. Сума ймовірно незаконно привласнених коштів оцінюється у сім мільйонів доларів.

Формально ФІФА жорстко реагує на державне втручання в роботу національних федерацій, і в теорії санкції можуть бути будь-якими. Однак на практиці усунути чинних чемпіонів світу з мундіалю означало б удар по самому турніру. Аргентина — це Мессі, глобальний інтерес, телевізійні контракти та переповнені стадіони.

Саме тому найбільш імовірний сценарій — кадрові зміни в керівництві АФА без будь-яких спортивних санкцій. ФІФА, як очікується, обмежиться формальними заявами й прийме рішення аргентинської влади.

