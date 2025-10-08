Англійський фахівець Стивен Джеррард може знову стати головним тренером шотландського клубу Рейнджерс. Про це повідомляє Sky Sports.

За даними джерела, керівництво клубу з Глазго після звільнення Расселла Мартіна планує розпочати переговори з Джеррардом, який відкритий до повернення у свій колишній клуб. Нагадаємо, Стивен уже очолював Рейнджерс із 2018 по 2021 рік, привівши команду до чемпіонського титулу у Шотландії.

Останнім місцем роботи англійського тренера був саудівський Аль-Іттіфак, із яким він співпрацював півтора року — з липня 2023-го до січня 2025-го.

Як зазначається, Джеррард розглядає можливість повернення до європейського футболу, а Рейнджерс бачить у ньому фігуру, здатну стабілізувати результати команди та повернути її у боротьбу за трофеї.