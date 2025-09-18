Де Брюйне після вилучення капітана не допоміг Наполі уникнути поразки від колишніх одноклубників. Відео
Манчестер Сіті з перемоги розпочав свій шлях у новому розіграші Ліги чемпіонів
близько 1 години тому
У першому турі загального етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі впевнено переграв Наполі.
Гра розпочалася з рівної боротьби, однак уже на 21-й хвилині гості залишилися в меншості. Капітан Джованні Ді Лоренцо отримав пряму червону картку. Цей епізод змусив Антоніо Конте перебудувати гру: зокрема, достроково замінено колишнього кумира Сіті Кевіна Де Брюйне, який провів на полі лише 26 хвилин.
Після перерви перевага господарів стала відчутною. На Ерлінг Голанд відкрив рахунок, скориставшись чисельною перевагою, а вже за дев’ять хвилин Джеремі Доку подвоїв перевагу Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли контролювали темп і не дозволили супернику створити серйозної загрози, спокійно зберігши перемогу.
Манчестер Сіті успішно стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів. В активі Наполі поки нуль очок.
Ліга чемпіонів. Загальний етап, перший тур
Манчестер Сіті – Наполі 2:0
Голи: Голанд, 56, Доку, 62
Манчестер Сіті: Доннарумма, Хусанов, Діаш, Гвардіол (Льюїс, 81), О’Райлі, Сілва, Родрі (Гонсалес, 60), Рейндерс (Аке, 80), Фоден, Голанд (Бобб, 80), Доку (Савіньйо, 69).
Наполі: Мілінкович-Савич, Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола, Лоботка (Нерес, 72), Політано (Жезус, 55), Замбо-Ангісса (Ельмас, 72), Де Брюйне (Олівера, 26), Мактоміней, Гейлунн (Гілмор, 72).
Попередження: Політано, 52
Вилучення: Ді Лоренцо, 21