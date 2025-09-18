Сергій Стаднюк

У першому турі загального етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі впевнено переграв Наполі.

Гра розпочалася з рівної боротьби, однак уже на 21-й хвилині гості залишилися в меншості. Капітан Джованні Ді Лоренцо отримав пряму червону картку. Цей епізод змусив Антоніо Конте перебудувати гру: зокрема, достроково замінено колишнього кумира Сіті Кевіна Де Брюйне, який провів на полі лише 26 хвилин.

Після перерви перевага господарів стала відчутною. На Ерлінг Голанд відкрив рахунок, скориставшись чисельною перевагою, а вже за дев’ять хвилин Джеремі Доку подвоїв перевагу Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли контролювали темп і не дозволили супернику створити серйозної загрози, спокійно зберігши перемогу.

Манчестер Сіті успішно стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів. В активі Наполі поки нуль очок.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, перший тур

Манчестер Сіті – Наполі 2:0

Голи: Голанд, 56, Доку, 62

Манчестер Сіті: Доннарумма, Хусанов, Діаш, Гвардіол (Льюїс, 81), О’Райлі, Сілва, Родрі (Гонсалес, 60), Рейндерс (Аке, 80), Фоден, Голанд (Бобб, 80), Доку (Савіньйо, 69).

Наполі: Мілінкович-Савич, Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола, Лоботка (Нерес, 72), Політано (Жезус, 55), Замбо-Ангісса (Ельмас, 72), Де Брюйне (Олівера, 26), Мактоміней, Гейлунн (Гілмор, 72).

Попередження: Політано, 52

Вилучення: Ді Лоренцо, 21