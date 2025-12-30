Колишній тренер Довбика змусив шаленіти вболівальників Роми. Відео
Культовий статус Де Россі не підлягає сумнівам
близько 1 години тому
Даніеле Де Россі / Фото - ФК Рома
Вболівальники Роми після матчу 17 туру Серії А проти Дженоа (3:0) влаштували теплу зустріч тренеру команди суперника Даніеле Де Россі.
Римські фанати оваціями привітали колишнього футболіста і тренера Роми, який вперше у тренерській кар'єрі протистояв рідному клубу.
Рома набрала 33 очки і залишилася в зоні Ліги чемпіонів у турнірній таблиці. Дженоа зустріне 2026 рік поблизу зони вильоту.
