Дебютний гол Ваната не допоміг Жироні перемогти Сельту
Українець надовго запам'ятає дебют
близько 2 годин тому
У четвертому турі Ла Ліги Сельта приймала на своєму полі Жирону. В основі каталонців дебютував Владислав Ванат, тоді як Владислав Крапивцов залишився у запасі, а Віктор Циганков не зіграв через травму.
Вже на перших хвилинах зустрічі Ванат забив свій перший м'яч за Жирону. Іван Мартін видав передачу у штрафний майданчик і український нападник точно пробив у нижній кут.
Під завісу першого тайму господарі могли відновити рівновагу, але удар припав у стійку після того, як воротар Жирони торкнувся м'яча. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги гостей.
У другому таймі Сельта знову мала чудовий шанс, проте Пауло Гассаніга в ефектному стрибку врятував ворота. На 67-й хвилині Ванат поступився місцем на полі Брайану Хілю.
У компенсований час Сельта отримала право пробивати одинадцятиметровий, який реалізував Іглесіас.
Більше голів у матчі не було і фінальний свисток зафіксував нічию.
Ла Ліга, четвертий тур
Сельта — Жирона — 1:1
Гол: Іглесіас, 90+2 (пен) — Ванат, 12