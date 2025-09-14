У четвертому турі Ла Ліги Сельта приймала на своєму полі Жирону. В основі каталонців дебютував Владислав Ванат, тоді як Владислав Крапивцов залишився у запасі, а Віктор Циганков не зіграв через травму.

Вже на перших хвилинах зустрічі Ванат забив свій перший м'яч за Жирону. Іван Мартін видав передачу у штрафний майданчик і український нападник точно пробив у нижній кут.

Під завісу першого тайму господарі могли відновити рівновагу, але удар припав у стійку після того, як воротар Жирони торкнувся м'яча. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги гостей.

У другому таймі Сельта знову мала чудовий шанс, проте Пауло Гассаніга в ефектному стрибку врятував ворота. На 67-й хвилині Ванат поступився місцем на полі Брайану Хілю.

У компенсований час Сельта отримала право пробивати одинадцятиметровий, який реалізував Іглесіас.

Більше голів у матчі не було і фінальний свисток зафіксував нічию.

Ла Ліга, четвертий тур

Сельта — Жирона — 1:1

Гол: Іглесіас, 90+2 (пен) — Ванат, 12