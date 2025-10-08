Спортивний директор Барселони Деку поділився думкою про молодого нападника каталонців Ламіна Ямаля, якому лише 18 років. Керівник клубу підкреслив, що в клубі приділяють особливу увагу розвитку кожного гравця.

Ми дбаємо про наших футболістів: про Ламіна Ямаля, Рафінью, Касадо, Бернала — і про всіх інших. Усі намагаємося підтримувати Ламіна. Якщо ти важливий для Барси, то важливий і для всього світу футболу. З цим потрібно вміти жити. Наше завдання — допомагати гравцям як у спорті, так і поза ним.

Вік є вік. Мені 48, а не 18, як йому. Ламін демонструє зрілість, адже він особливий футболіст, але потрібно пам’ятати, що він ще дуже молодий. Для Барси, як і для всього світу футболу, Ламін — це справжній подарунок. Ми маємо радіти, що він у нас є, — сказав Деку в інтерв'ю Catalunya Radio.