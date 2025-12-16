Атакувальний півзахисник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле прокоментував здобуття нагороди найкращому футболісту 2025 року за версією ФІФА.

28-річний вінгер збірної Франції, який разом із ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Франції, Кубок, Суперкубок Франції та Суперкубок УЄФА, отримав премію The Best під час церемонії в Досі.

Після вручення нагороди Дембеле звернувся до присутніх зі сцени та поділився своїми емоціями.

Я дякую всім партнерам по команді. Важка праця окупається. Я дякую родині, ПСЖ, з якими у нас був фантастичний рік.

Дякую Джанні Інфантіно, я отримав ваше повідомлення з днем народження.

Сподіваюся повернутися сюди наступного року.