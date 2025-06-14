Нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле поділився думками щодо свого професійного росту після відходу з Барселони.

Я почав працювати трохи більш професійно. Так було і раніше, але зараз у значно більшій мірі. Навіть у вихідні я люблю приїжджати до тренувального центру, проходити відновлення, працювати з фізіотерапевтами. Раніше я просто йшов додому, грав у NBA 2K, трохи дивився телевізор. Але тоді я був набагато молодший, тож це нормально. Щоправда, у підсумку за це доводиться дуже дорого платити, у Барсі це було особливо помітно.

Я прийшов туди зовсім молодим, грав там з 20 до 26 років, і в мене було багато проблем із фізичною формою. Я багато чого навчився, це допомогло. Зараз я набагато краще знаю свій організм, тому рідше отримую травми. Знаю, у яких випадках мені добре, а коли варто зменшити навантаження, - наводить слова Дембеле France Football.