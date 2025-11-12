Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе напередодні матчу відбору ЧС-2026 проти України поспілкувався з журналістами.

«Послання дуже чітке: ми маємо перемогти. Ми продовжуватимемо вдосконалювати нашу тактику щодо того, як ми будемо будувати гру. Нам доведеться бути сміливими, показати, що ми справді як вдома.

Для вболівальників ми хочемо провести найкращий вечір, і це буде все з повним стадіоном і людьми, які нас підтримують. Я сподіваюся, що буде чудова атмосфера, і що вона продовжиться після закінчення матчу», – сказав Мбаппе на пресконференції.