Відомий український тренер Володимир Циткін в інтерв'ю Xsport поділився враженнями від протистояння між Шахтарем та Динамо. Наші гранди перед єврокубками отримали можливість перевірити себе в матчах на Кубок України та УПЛ.

– Володимире Борисовичу, друга серія Класичного контрастувала з матчем на Кубок України?

– Від матчу у Львові я чекав дещо більшого. Шахтар отримав добрячого ляпаса по самолюбству у першій грі. З тренерської точки зору було цікаво, як відреагує Туран. Шахтар не стільки переважав Динамо в плані техніки, тактичними моментами, як величезним бажанням взяти реванш. Результат першої гри добре зачепив донеччан і вони хотіли реабілітуватись. Це виливалося в постійні ігрові стики, мікродуелі. Цікаво було дивитися.

– Варто завдячувати Попову, який добряче «накачав» Шахтар?

– Я б сказав, що в Україні непритаманно розкидуватись словами перед матчами і хлопці рубалися безпосередньо на полі. Але ці висловлювання Попова до гри задали високий градус напруги, який тримався між першим та другим поєдинком. Якщо брати напругу і майстерність, то напруги було куди більше. Гадаю, бразильцям Шахтаря дослівно переклали його висловлювання.

– Динамо могло розраховувати на більше?

– Шахтар дуже добре почав гру, забив швидкий гол. Динамо майже не мало моментів до перерви. Пропустивши другий м’яч, змогли швидко скоротити відставання, після чого 15-20 хвилин ініціатива перейшла до Динамо. Проти киян зіграв швидкий пропущений гол і тут можна кинути камінь у город оборони, коли при кутовому загубили зону навпроти ближньої штанги. Перший гол Егіналду нагадав мені переможний гол Зорі у ворота Руха (1:0). При стандартах Динамо грало не персонально, а по зонах і часто втрачало рухливих гравців Шахтаря. Це було помилкою. Дуже багато було браку в перехідній фазі при виході із оборони в атаку. Шола і Кабаєв багато губили м'ячів на власній половині, що призводило до контратак Шахтаря у відповідь.

– Кого з гравців обох команд можна виділити?

– Не можу сказати, що мені хтось особливо сподобався. Варто відзначити Різника, в пропущеному голі його винити не бачу. Коментатори багато говорили, що Конопля зіграв не найкращий матч, але Юхим якісно виконував свою роботу.

– Арбітр впорався з Класичним?

– Почитавши інтернет після матчу, я побачив з боку динамівських фанів багато запитань до роботи Романова, але його манера суддівства мені до вподоби. Дуже добре, коли в такій англійській манері дають футболістам грати, а не «садять на свисток». Можливо, суддівство було не ідеальним і у Шовковського були підставки для критики в моменті з Шолою і Коноплею. Але суддя тримав свою лінію до кінця. Дуже здорово, що гру вдалося дограти у повних складах, адже Ярмоленко дійсно міг бути вилученим, коли почав виховувати Бондаря прямо на полі. Романов трошки пробачав тим і тим.

Віталій Романов. Фото: ФК Динамо Київ

– Як вам Ярмоленко в ролі центрфорварда?

– Андрій має колосальний досвід, але на цій позиції він грає від безвиході. Герреро не може похизуватися стабільністю, а Бленуце в останніх матчах не з'являвся. Ярмоленко за рахунок футбольного інтелекту може бути корисним на позиції, де свого часу починав, навіть в АПЛ виходив доволі успішно. Поставте туди Буяльського і він так само не втратить у якості.

Є гравці, які більш прив’язані до своєї позиції, а є універсали. Ось вихід Михавка на фланг, хоч дещо і послабив атакуючий потенціал Динамо, але показав універсалізм цього гравця і я впевнений, що він може зіграти навіть в опорній зоні і буде виглядати не гірше сьогоднішнього Бражка.

– Безпрограшна серія Динамо в УПЛ зупинилась на позначці у 42 матчі. Це могло десь тиснути на гравців?

– Це може прозвучати доволі грубо, але це рекорд з присмаком хуторщини. Одна справа, якщо Динамо не програвало б серйозним командам у сильному чемпіонаті і у Європі, і зовсім інша, коли рівень супротиву в УПЛ залишає бажати кращого.

На мою думку, попередній чемпіонат програв сам Шахтар, віддавши золоті нагороди в руки Динамо. За великим рахунком, Динамо сьогодні конкурує за чемпіонство лише з Шахтарем.

– А як же Полісся?

– Розумієте, 3 програні матчі на старті матимуть великий вплив в кінці сезону. Кривбас показав, що не готовий на рівних грати з Динамо. Зараз до Києва приїде ЛНЗ, але я так само не бачу їх серед претендентів на топ-3.

– Два поспіль Класичних не зіграють з грандами злий жарт в Лізі конференцій?

– Такі матчі забирають дуже багато фізичних і ментальних сил. Ігри важкі були з точки зору психології. Дуже багато було на кону в недільному матчі не тільки для Шахтаря, так і для Динамо. Кияни не мають довгої лави запасних, тому кількох гравців, що нещодавно відновилися після травм, скоріше за все, свідомо приберегли, можливо, для наступної гри у ЛК. Зрозуміло, що рейтингові очки Україні потрібні, але одним складом важко буде зіграти на хорошому рівні у двох турнірах одночасно. Гравці через недостатнє відновлення можуть зазнати прикрих травм. Ці дрібниці непомітні, але серйозно впливатимуть на Шахтар та Динамо.

