Власник новоствореного Дніпра 1918 Антон Ахмєтов повідомив про те, що емблема команди майже повторюватиме «оригінальний» клуб. Проте навіть попри це фанатський рух має деякий скепсиз щодо ініціативи.

Ніяких інших варіантів назви не розглядалось. Чому «Дніпро 1918»? Все дуже просто. ФК «Дніпро» створений у 1918 році. На жаль, з певних обставин цей клуб існує тільки юридично. При плануванні назви ми взяли назву нашого міста та рік створення ФК «Дніпро».

Хочу анонсувати те, що логотип футбольного клубу буде схожий з тим, що кожен дніпрянин бачив на свої очі багато десятиліть, але з невеликим апдейтом. Це, звісно, синьо–біло–голубий фон. Тут все залишиться без змін. Бо саме ці кольори асоціюються з величчю та футбольною славою нашого міста. На цьому фоні: човен, на парусі якого літера «Д» та надпис «1918». На фоні цього зображено Монастирський острів. Внизу напис: «Дніпро 1918». Кольори команди синьо–біло–блакитні, але з певними оновленнями в стилістиці логотипа, про які я розповідав вище.

Так, я мав розмову пару місяців тому з одним з лідерів фан–руху ФК «Дніпро». Ми з ним комунікували, але наразі сказати, що він нас підтримав – неправильно. Він має певний скепсис, і це нормально. Ми приймаємо будь–яку думку і готові до комунікації. В цілому ми плануємо відновити фан–рух, – заявив Ахмєтов у інтерв'ю Sport.ua.