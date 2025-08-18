Дьокереш почув оцінку Артети за перший матч в АПЛ
Забити МЮ шведу не вдалося
близько 2 годин тому
Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив дебют Віктора Дьокереша в матчі 1 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0). Його слова наводить football.london..
Він зробив багато хороших речей, особливо в нашому ритмі високого пресингу, якого ми вимагаємо, особливо в першу годину. Він занадто довго приймав рішення Це те, над чим ми маємо з ним попрацювати, особливо в цьому аспекті. А потім, так, у фінальній третині, у нього не було так багато шансів це зробити, тому що в перехідних фазах лінія стояла нерухомо, нам вдалося просувати м'яч, щоб використати його якості. Але загалом, приїхати до Манчестера, виграти свою першу гру з Арсеналом, це хороший початок, - сказав Артета.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Вулвергемптон - Манчестер Сіті.