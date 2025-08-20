Голкіпер Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма готовий продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, футболіст у захваті від можливості приєднатися до Манчестер Сіті та має намір боротися за місце в основному складі команди.

Ключовим фактором його зацікавленості в проекті Манчестер Сіті є особисто головний тренер англійців Хосеп Гвардіола. Повідомляється, що сторони майже узгодили умови особистого контракту, а переговори просуваються у позитивному ключі.

26-річний італієць виступає за Парі Сен-Жермен із липня 2021 року. На його рахунку 161 матч у складі французького клубу, у 56 з яких він зберіг ворота недоторканними.

Також стало відомо, що лондонський Челсі не має наміру підписати Доннарумму.