Український нападник Жирони Владислав Ванат під час офіційної презентації в новому клубі розповів про розмову з партнером по збірній Артемом Довбиком перед трансфером в Каталонію.

Я розмовляв з Довбиком, коли ми зустрілися у збірній, і він порадив мені перейти до Жирони, бо це гарне місце для розвитку, - розповів Ванат.

Жирона виплатила за Динамо 20 мільйонів євро відступних, а контракт із червоно-білими розрахований на п'ять років.

Ванат у своєму дебютному матчі за Жирону встиг відзначитись голом у ворота Сельти (1:1).

