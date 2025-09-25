Український форвард Роми Артем Довбик провів 69 хвилин у поєдинку Ліги Європи проти Ніцци (2:1), але не зумів проявити себе в атаці та, схоже, втратив шанс переконати тренера Джан П’єро Гасперіні надати йому місце у стартовому складі в наступних матчах.

За увесь час на полі Довбик не завдав жодного удару в площину воріт, лише раз пробував бити, але спробу заблокували. Його показник xG склав 0,06, що свідчить про мінімальні шанси на гол. Форвард не віддав жодного ключового пасу, а xA дорівнював лише 0,02.

Попри старання, статистика залишилася скромною: з чотирьох верхових дуелей він виграв тільки одну, шість разів втрачав м’яч і за матч зробив лише 21 дотик. Позитивом можна вважати хіба що високу точність передач – 9 із 11 (82%) та один вдалий дриблінг.

Підсумкова оцінка від SofaScore – 6,2 бала, найнижча серед усіх гравців зустрічі, що підкреслює непомітну гру українця.