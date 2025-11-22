Карпати в 13 турі УПЛ вдома приймали ЛНЗ. Матч у Львові завершився з рахунком 1:2.

Команди до перерви встигли обмінятись голами: спочатку Антюх на 21-й хвилині вивів гостей вперед, на що Карпати відповіли шедевром у виконанні Бруніньо. Бразильський центрхав наважився на удар з 30 метрів, з яким не впорався Домчак.

По перерві Металіст 1925 вдруге вийшов вперед, коли на 51-й хвилині подача Антюха перетворилась на друге взяття воріт. Маючи в розпорядженні майже весь другий тайм карпатівці не змогли вразити ворота Варакути.

На останніх хвилинах зустрічі Карпати хотіли отримати пенальті, проте перегляд відеоповтору не знайшов у Калюжного гри рукою у своєму штрафному.

Металіст 1925 перервав пятиматчеву безвиграшну серію в УПЛ на полі Карпат.

УПЛ. 13 тур

Карпати - Металіст 1925

Голи: Бруніньо, 39 - Антюх, 21, 51