Сергій Стаднюк

У п’ятому турі французької Ліги 1 Монако удома розгромив Мец.

Монегаски продемонстрували потужну гру в атаці. Попри те, що гості відкрили рахунок уже на 13-й хвилині завдяки голу Діалло, господарі швидко відновили паритет. Відзначився Бірет. Після перерви господарі цілковито перехопили ініціативу: Фаті оформив дубль, а Куао зрізав м’яч у власні ворота.

Мец намагався врятувати гру, Ен реалізував пенальті на 67-й хвилині, але це не змінило загального ходу подій. Крапку в матчі поставив Іленікена в компенсований час, закріпивши переконливу перемогу монегасків.

Центральна зустріч туру між Марселем та ПСЖ Іллі Забарного не відбудеться 21 вересня. Через погодні умови поєдинок перенесено на понеділок, 22 вересня. Стартовий свисток пролунає одночасно з початком церемонії вручення Золотого м’яча.

Монако вклинився до компанії з ПСЖ, Ліоном та Страсбуром Едуарда Соболя, що мають по 12 очок. Але у парижан є матч у запасі.

Ліга 1, п’ятий тур

Монако – Мец 5:2

Голи: Бірет, 28, Фаті, 46, 83, Куао, 86 (автогол), Іленікена, 90+3 – Діалло, 13, Ен, 67 (пен.)

Монако: Кен – Уаттара (Енріке, 79), Керер, Дайєр, Тезе – Мінаміно (Ідумбо, 79), Бамба (Діатта, 33), Камара, Акліуш – Бруннер (Фаті, 46), Бірет (Іленіхена, 68)

Мец: Фішер, Єґбе, Колен, Гбамен, Ен, Сабалі, Балло-Туре (Туре 75), Куао (Бокеле 90), Стамбулі (Цитаїшвілі 90), Деменґе (Герті 75), Діалло

Попередження: Тезе

Марсель – ПСЖ (не відбудеться 21 вересня)