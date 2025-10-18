Сергій Стаднюк

Завершилися більшість матчів восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ерлінг Голанд знову став героєм Манчестер Сіті, оформивши дубль у другому таймі та принісши команді перемогу над Евертоном (2:0). Після безгольової першої половини, де обидві сторони мали моменти, норвежець відкрив рахунок на 59-й хвилині точним ударом головою після навісу Ніко О’Райлі. Уже через п’ять хвилин Голанд оформив другий м’яч, замкнувши передачу Савіньйо – це його вже 23-й гол у сезоні (14-й за Сіті). Попри вперту оборону Евертона та кілька сейвів Пікфорда, команда Пепа Гвардіоли взяла три очки.

Захисник «ірисок» Віталій Миколенко провів невиразний матч. Незважаючи на 96% точності передач, оборонець виграв лише по одній дуелі у повітрі та на землі з дев’яти й тричі сфолив. Здійснив по одному перехопленню та підкату. Українець став найгіршим гравцем матчу за оцінкою – 5.9.

Денні Велбек став головним героєм матчу Брайтона, оформивши дубль і принісши Альбіону важливу перемогу над Ньюкаслом (2:1). Після впевненої першої половини господарі відкрили рахунок наприкінці тайму — Велбек елегантно перекинув м’яч через Ніка Поупа після точної передачі Жоржиньо Рюттера.

На 77-й хвилині Ньюкасл зумів зрівняти зусиллями Ніка Вольтемаде, який п’ятою відправив м’яч у нижній кут після комбінації з Бруну Гімараєшем. Здавалося, що гості перехопили ініціативу, але за п’ять хвилин до кінця Велбек знову опинився у потрібному місці — після рикошету на межі штрафного він потужно пробив під поперечину, встановивши фінальний рахунок. Ця перемога стала третьою для Альбіону у сезоні, піднявши команду на дев’яте місце, а Велбек довів свою результативну серію до чотирьох голів у трьох матчах.

Крістал Пелас провів драматичний матч проти Борнмута, який завершився результативною нічиєю 3:3. Гості повели вже на 7-й хвилині після голу Крупі, а до перерви він оформив дубль, подвоївши перевагу Борнмута. Після перерви Пелес активізувався — Жан-Філіп Матета скоротив відставання, а згодом оформив дубль, зрівнявши рахунок.

На 89-й хвилині Таверньє знову вивів гостей уперед, але на сьомій компенсованій хвилині Матета реалізував пенальті й оформив хет-трик. Пелас зберіг серію з десяти домашніх матчів без поразок у чемпіонаті, показавши характер і волю до боротьби.

Сандерленд повернувся на переможний шлях у Прем’єр-лізі, здолавши Вулвергемптон на Стедіум оф Лайт. Відкрив рахунок у матчі забив Норді Мукієле після чудової комбінації з Траєм Г’юмом — цей м’яч став його дебютним за клуб.

Господарі мали ще кілька моментів, зокрема після удару Г’юма м’яч влучив у стійку, а Вулвз відповіли кількома небезпечними атаками після перерви, проте безрезультатно. Наприкінці зустрічі захисник гостей Ладіслав Крейчі зрізав м’яч у власні ворота, остаточно закріпивши перемогу Сандерленда, який залишився непереможним удома цього сезону. Український вінгер Тімур Тутєров знову не ввійшов до заявки команди на гру.

Бернлі здолав Лідс Юнайтед 2:0 на Терф Мур. Леслі Уґочукву відкрив рахунок на 19-й хвилині, замкнувши точну подачу Кайла Вокера головою, а після перерви Лу Чауна подвоїв перевагу господарів фантастичним ударом із 25 метрів просто в дев’ятку. Команда Скотта Паркера діяла впевнено в обороні, не дозволивши Лідсу створити багато моментів, хоча воротар Мартін Дубравка кілька разів рятував команду від небезпечних ударів гостей. Завдяки цій перемозі Бернлі здобув свої другі три очки в сезоні та повернув собі впевненість після серії невдалих результатів.

Манчестер Сіті набрав 16 очок і наздогнав Арсенал. Однак у конкурента є матч у запасі. Борнмут (15) – четвертий, Сандерленд (14) – сьомий, нижче розташувалися Кристал Пелас (13), Брайтон (12) і Евертон (11).

АПЛ, восьмий тур

Манчестер Сіті – Евертон 2:0

Голи: Голанд, 58, 63

Манчестер Сіті: Доннарумма, Нунеш, Діаш, Аке, О’Райллі (Льюїс 85), Ніко (Ковачич 86), Савіньйо (Шеркі 86), Рейндерс (Б. Сілва 60), Фоден, Доку (Бобб 60), Голанд

Евертон: Пікфорд, О’Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко, Гарнер, Гує (Іроегбунам 71), Алькарас (Рель 71), Дьюсбері-Голл (Макніл 87), Ндіає (Діблінг 87), Бету (Баррі 76)

Попередження: Гарнер (39), Діблінг (90+6)

Брайтон – Ньюкасл 2:1

Голи: Велбек, 41, 84 – Вольтемаде, 76

Брайтон: Вербрюґґен, Віффер, Данк, ван Геке, Кадіоґлу, Балеба (Мілнер, 71), Аярі, Мінте (Коппола, 90), Рюттер (Цимас, 71), Ґомес (Де Кейпер, 36), Велбек (Костулас, 90)

Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн, Ґімараес (Осула, 86), Тоналі (Рамзі, 70), Жоелінтон (Майлі, 46), Еланґа (Мерфі, 46), Вольтемаде, Ґордон (Барнс, 70)

Попередження: Берн (90+7)

Кристал Пелас – Борнмут 3:3

Голи: Матета, 64, 69, 90+7 (пен.) — Крупі, 7, 38, Крісті, 89

Кристал Пелас: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Ґеї, Муньйос, Камада, Уортон, Мітчелл, Сарр, Піно (Нкетіа, 64), Матета

Борнмут: Петрович, Хіменес (Хілл, 75), Діакіте, Сенесі, Трюффер, Адамс, Скотт (Крісті, 67), Таверньє (Кук, 90+1), Клюйверт (Доук, 76), Семеньо, Крупі (Адлі, 75)

Попередження: Піно (62) — Семеньо (2), Адамс (40), Сенесі (52), Крісті (90+1)

Сандерленд – Вулвергемптон 2:0

Голи: Мукіеле (16), Крейчі (90+2, автогол)

Сандерленд: Руфс, Г'юм, Баллард, Альдерете, Мукіеле, Джака, Садікі (Ніл, 90+5), Траоре (Тальбі, 63), Ріґґ (Ґертрейда, 76), Ла Фе, Ізідор (Маєнда, 76)

Вулвергемптон: Джонстон, Доерті (Гувер, 67), Буено, Крейчі, Буену, Мунетсі, Андре, Ж. Ґомеш (Лопес, 76), Аріас (Чачуа, 77), Ларсен, Р. Ґомеш (Арокодаре, 76)

Бернлі – Лідс 2:0

Голи: Уґочукву, 18, Чауна, 68

Бернлі: Дубравка, Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман, Уґочукву (Межбрі, 83), Флорентіну, Ларсен (Чауна, 58), Каллен, Ентоні (Барнс, 83, Флеммінґ (Лоран, 77)

Лідс: Дарлоу, Боґл, Родон, Стрейк, Ґудмундсон, Лонґстафф, Ампаду (Танака, 81), Штах (Піру, 73), Ааронсон (Джеймс, 66), Калверт-Льюїн, Гаррісон (Нмеча, 66)

Попередження: Ентоні (52), Межбрі (90+2) — Стрейк (90+2)