Дубль Голанда, хет-трик екссуперника Динамо, провал Миколенка. Результати матчів АПЛ. Відео
Манчестер Сіті переграв Евертон, нічия Кристал Пелас, перемоги Брайтона, Сандерленда та Бернлі
30 хвилин тому
Завершилися більшість матчів восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.
Ерлінг Голанд знову став героєм Манчестер Сіті, оформивши дубль у другому таймі та принісши команді перемогу над Евертоном (2:0). Після безгольової першої половини, де обидві сторони мали моменти, норвежець відкрив рахунок на 59-й хвилині точним ударом головою після навісу Ніко О’Райлі. Уже через п’ять хвилин Голанд оформив другий м’яч, замкнувши передачу Савіньйо – це його вже 23-й гол у сезоні (14-й за Сіті). Попри вперту оборону Евертона та кілька сейвів Пікфорда, команда Пепа Гвардіоли взяла три очки.
Захисник «ірисок» Віталій Миколенко провів невиразний матч. Незважаючи на 96% точності передач, оборонець виграв лише по одній дуелі у повітрі та на землі з дев’яти й тричі сфолив. Здійснив по одному перехопленню та підкату. Українець став найгіршим гравцем матчу за оцінкою – 5.9.
Денні Велбек став головним героєм матчу Брайтона, оформивши дубль і принісши Альбіону важливу перемогу над Ньюкаслом (2:1). Після впевненої першої половини господарі відкрили рахунок наприкінці тайму — Велбек елегантно перекинув м’яч через Ніка Поупа після точної передачі Жоржиньо Рюттера.
На 77-й хвилині Ньюкасл зумів зрівняти зусиллями Ніка Вольтемаде, який п’ятою відправив м’яч у нижній кут після комбінації з Бруну Гімараєшем. Здавалося, що гості перехопили ініціативу, але за п’ять хвилин до кінця Велбек знову опинився у потрібному місці — після рикошету на межі штрафного він потужно пробив під поперечину, встановивши фінальний рахунок. Ця перемога стала третьою для Альбіону у сезоні, піднявши команду на дев’яте місце, а Велбек довів свою результативну серію до чотирьох голів у трьох матчах.
Крістал Пелас провів драматичний матч проти Борнмута, який завершився результативною нічиєю 3:3. Гості повели вже на 7-й хвилині після голу Крупі, а до перерви він оформив дубль, подвоївши перевагу Борнмута. Після перерви Пелес активізувався — Жан-Філіп Матета скоротив відставання, а згодом оформив дубль, зрівнявши рахунок.
На 89-й хвилині Таверньє знову вивів гостей уперед, але на сьомій компенсованій хвилині Матета реалізував пенальті й оформив хет-трик. Пелас зберіг серію з десяти домашніх матчів без поразок у чемпіонаті, показавши характер і волю до боротьби.
Сандерленд повернувся на переможний шлях у Прем’єр-лізі, здолавши Вулвергемптон на Стедіум оф Лайт. Відкрив рахунок у матчі забив Норді Мукієле після чудової комбінації з Траєм Г’юмом — цей м’яч став його дебютним за клуб.
Господарі мали ще кілька моментів, зокрема після удару Г’юма м’яч влучив у стійку, а Вулвз відповіли кількома небезпечними атаками після перерви, проте безрезультатно. Наприкінці зустрічі захисник гостей Ладіслав Крейчі зрізав м’яч у власні ворота, остаточно закріпивши перемогу Сандерленда, який залишився непереможним удома цього сезону. Український вінгер Тімур Тутєров знову не ввійшов до заявки команди на гру.
Бернлі здолав Лідс Юнайтед 2:0 на Терф Мур. Леслі Уґочукву відкрив рахунок на 19-й хвилині, замкнувши точну подачу Кайла Вокера головою, а після перерви Лу Чауна подвоїв перевагу господарів фантастичним ударом із 25 метрів просто в дев’ятку. Команда Скотта Паркера діяла впевнено в обороні, не дозволивши Лідсу створити багато моментів, хоча воротар Мартін Дубравка кілька разів рятував команду від небезпечних ударів гостей. Завдяки цій перемозі Бернлі здобув свої другі три очки в сезоні та повернув собі впевненість після серії невдалих результатів.
Манчестер Сіті набрав 16 очок і наздогнав Арсенал. Однак у конкурента є матч у запасі. Борнмут (15) – четвертий, Сандерленд (14) – сьомий, нижче розташувалися Кристал Пелас (13), Брайтон (12) і Евертон (11).
АПЛ, восьмий тур
Голи: Голанд, 58, 63
Манчестер Сіті: Доннарумма, Нунеш, Діаш, Аке, О’Райллі (Льюїс 85), Ніко (Ковачич 86), Савіньйо (Шеркі 86), Рейндерс (Б. Сілва 60), Фоден, Доку (Бобб 60), Голанд
Евертон: Пікфорд, О’Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко, Гарнер, Гує (Іроегбунам 71), Алькарас (Рель 71), Дьюсбері-Голл (Макніл 87), Ндіає (Діблінг 87), Бету (Баррі 76)
Попередження: Гарнер (39), Діблінг (90+6)
Голи: Велбек, 41, 84 – Вольтемаде, 76
Брайтон: Вербрюґґен, Віффер, Данк, ван Геке, Кадіоґлу, Балеба (Мілнер, 71), Аярі, Мінте (Коппола, 90), Рюттер (Цимас, 71), Ґомес (Де Кейпер, 36), Велбек (Костулас, 90)
Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн, Ґімараес (Осула, 86), Тоналі (Рамзі, 70), Жоелінтон (Майлі, 46), Еланґа (Мерфі, 46), Вольтемаде, Ґордон (Барнс, 70)
Попередження: Берн (90+7)
Голи: Матета, 64, 69, 90+7 (пен.) — Крупі, 7, 38, Крісті, 89
Кристал Пелас: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Ґеї, Муньйос, Камада, Уортон, Мітчелл, Сарр, Піно (Нкетіа, 64), Матета
Борнмут: Петрович, Хіменес (Хілл, 75), Діакіте, Сенесі, Трюффер, Адамс, Скотт (Крісті, 67), Таверньє (Кук, 90+1), Клюйверт (Доук, 76), Семеньо, Крупі (Адлі, 75)
Попередження: Піно (62) — Семеньо (2), Адамс (40), Сенесі (52), Крісті (90+1)
Сандерленд – Вулвергемптон 2:0
Голи: Мукіеле (16), Крейчі (90+2, автогол)
Сандерленд: Руфс, Г'юм, Баллард, Альдерете, Мукіеле, Джака, Садікі (Ніл, 90+5), Траоре (Тальбі, 63), Ріґґ (Ґертрейда, 76), Ла Фе, Ізідор (Маєнда, 76)
Вулвергемптон: Джонстон, Доерті (Гувер, 67), Буено, Крейчі, Буену, Мунетсі, Андре, Ж. Ґомеш (Лопес, 76), Аріас (Чачуа, 77), Ларсен, Р. Ґомеш (Арокодаре, 76)
Голи: Уґочукву, 18, Чауна, 68
Бернлі: Дубравка, Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман, Уґочукву (Межбрі, 83), Флорентіну, Ларсен (Чауна, 58), Каллен, Ентоні (Барнс, 83, Флеммінґ (Лоран, 77)
Лідс: Дарлоу, Боґл, Родон, Стрейк, Ґудмундсон, Лонґстафф, Ампаду (Танака, 81), Штах (Піру, 73), Ааронсон (Джеймс, 66), Калверт-Льюїн, Гаррісон (Нмеча, 66)
Попередження: Ентоні (52), Межбрі (90+2) — Стрейк (90+2)
Поділитись