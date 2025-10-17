Дубль Суханов приніс оболоні виїзну перемогу над Полтавою
Полтавська команда знову програла
близько 1 години тому
Фото - ФК Оболонь
У матчі дев’ятого туру Української Прем’єр-ліги СК Полтава у Кропивницькому приймала київську Оболонь. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1
Дубль оформив футболіст Оболоні Сергій Суханов.
Відзначимо, що СК Полтава зазнав четвертої поразки поспіль, а Оболонь перервала безвиграшну серію з п’яти поєдинків.
Наразі полтавська команда займає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі чотири бали. «Пивовари» набрали 13 очок і піднялися на 13-ту позицію.
УПЛ, 9-й тур
СК Полтава – Оболонь – 1:2
Голи: Марусич, 90+5 (пенальті) – Суханов, 34, 52 (пенальті).