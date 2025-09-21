Сергій Стаднюк

У п’ятому турі іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі розгромила Хетафе.

Каталонці повністю контролювали хід поєдинку і вже в першій половині практично зняли питання щодо переможця. Ферран Торрес відкрив рахунок після точної передачі Дані Ольмо, а ще до перерви оформив дубль завдяки асисту Рафіньї.

У другому таймі команда продовжувала атакувати у середині 45-хвилинку довела рахунок до розгромного: цього разу сам Дані Ольмо відзначився голом, отримавши передачу від літнього новачка Маркуса Решфорда. Хетафе так і не знайшов способу зупинити атакувальну міць суперника.

Барселона набрала 13 очок у турнірній таблиці й підібралася до Реала на відстань у два бали.

Ла Ліга, п’ятий тур

Барселона – Хетафе 3:0

Голи: Ферран Торрес, 15, 34, Ольмо, 62

Барселона: Гарсія, Мартін (Араухо 83), Кунде, Крістенсен, Гарсія, Ольмо, де Йонг (Касадо 60), Педрі (Бардагджі 76), Торрес (Фермін 60), Левандовський, Рафінья (Решфорд 46)

Хетафе: Сорія, Ріко, Феменія, Абкар, Дуарте, Даконам (Давінчі 46), Арамбаррі (Гомес 70), Мілья, Мартін (Муньйос 46), Лісо (Санкріс 80), Майораль (Камара 46)

Попередження: Рафінья, Крістенсен – Мартін, Лісо, Джене, Абкар