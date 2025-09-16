Два асисти Судакова, гол Кащука, Трубін пропустив два м’ячі. Бенфіка сенсаційно програла Карабаху в Лізі чемпіонів
Команди забили п’ять м’ячів на двох
близько 1 години тому
У матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів лісабонська Бенфіка на своєму стадіоні приймала азербайджанський Карабах. Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 3:2.
Господарі поля доволі швидко забили два м’ячі: на 6-й хвилині відзначився Барренчеа, а через десять хвилин – Павлідіс. Два асисти зробив український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков.
На 30-й хвилині Карабах відіграв один м’яч – точним ударом відзначився Леандру Андраде. На початку другого тайму рахунок зрівнявся – Дуран переграв українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.
На 77-й хвилині на поле вийшов український вінгер Карабаха Олексій Кащук, який через дев’ять хвилин приніс своїй команді перемогу.
Ліга чемпіонів, 1-й тур
Бенфіка – Карабах – 2:3
Голи: Барренчеа, 6, Павлідіс, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86.