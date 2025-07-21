Динамо дізналося потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
З ким можуть зіграти біло-сині?
близько 1 години тому
Фото: УЄФА
Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Київське Динамо дізналося потенційного суперника на цьому етапі турніру. Команда Олександра Шовковського може зіграти з переможцем пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
Щоб потрапити в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, Динамо потрібно обіграти мальтійський Хамрун Спартанс у другому раунді відбору турніру (матчі 22 та 29 липня).
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 та 12 серпня. Переможці пройдуть до четвертого раунду відбору турніру, а команди, що програють, перейдуть у четвертий раунд кваліфікації Ліги Європи.