Павло Василенко

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Київське Динамо дізналося потенційного суперника на цьому етапі турніру. Команда Олександра Шовковського може зіграти з переможцем пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Щоб потрапити в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, Динамо потрібно обіграти мальтійський Хамрун Спартанс у другому раунді відбору турніру (матчі 22 та 29 липня).

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 та 12 серпня. Переможці пройдуть до четвертого раунду відбору турніру, а команди, що програють, перейдуть у четвертий раунд кваліфікації Ліги Європи.