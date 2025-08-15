Маккабі Т-А виявився сильнішим за Хамрун Спартас в матчі-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи (3:1).

Перемога за підсумками двоматчевого протистояння вивела ізраїльтян на Динамо, яке після вильоту з Ліги чемпіонів від Пафоса (0:2, 0:1) продовжить боротьбу в другому за силою турнірі під егідою УЄФА.

Перша гра між Маккабі Т-А і Динамо пройде 21 серпня у Сербії, а 28 числа біло-сині гратимуть матч-відповідь в Любліні.

