Динамо дізналося суперника, з яким битиметься за Лігу Європи
Хамрун Спартанс не зміг перемогти Маккабі Т-А
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо Київ
Маккабі Т-А виявився сильнішим за Хамрун Спартас в матчі-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи (3:1).
Перемога за підсумками двоматчевого протистояння вивела ізраїльтян на Динамо, яке після вильоту з Ліги чемпіонів від Пафоса (0:2, 0:1) продовжить боротьбу в другому за силою турнірі під егідою УЄФА.
Перша гра між Маккабі Т-А і Динамо пройде 21 серпня у Сербії, а 28 числа біло-сині гратимуть матч-відповідь в Любліні.
Стало відомо, з ким зіграє Шахтар після вильоту від Панатінаїкоса.