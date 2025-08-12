Динамо думає про підсилення для Шовковського
Чемпіон України потребує свіжої крові
близько 1 години тому
Олександр Шовковський / Фото - УАФ
Ведучий «ТаТоТаке» Михайло Співаковський розповів, що Динамо розмірковує над можливістю посилення тренерського штабу Олександра Шовковського.
Динамо станом зараз планує підсилити методологію в тренерському штабі.
Чи це буде новий аналітик, чи новий помічник головного тренера – але хтось має бути, - сказав Співаковський.
