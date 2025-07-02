Павло Василенко

Київське Динамо знову виявило зацікавленість у підписанні захисника Жоау Педро Чоки з Корінтіанса. В останні тижні український клуб відновив переговори після того, як вже намагався підписати захисника на початку року, коли бразильці відхилили пропозицію. Зараз Динамо розглядає можливість зробити нову пропозицію, повідомляє UOL.

21-річний гравець має контракт з Корінтіансом до кінця 2026 року.

В 2025 році Чока провів 13 матчів на клубному рівні, забив один м'яч. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 1,5 мільйона євро.

Раніше була інформація, що Зоря орендувала захисника Динамо.