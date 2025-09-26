Динамо – Шахтар, ЛНЗ – Рух та інші пари 1/8 фіналу Кубка України
Відбулося жеребкування турніру
близько 20 годин тому
Фото - УАФ
Сьогодні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.
Результати жеребкування
- Агробізнес – Металіст 1925
- ФК Лісне – ФК Чернігів
- Динамо – Шахтар
- Локомотив – Нива Вінниця
- Агротех – Фенікс-Маріуполь
- Буковина – Нива Тернопіль
- Вікторія – Інгулець
- ЛНЗ – Рух
Базові дати поєдинків – 28-30 жовтня.
Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є донецький Шахтар, який минулого сезону обіграв у фіналі київське Динамо.
Поділитись