Сергій Стаднюк

У понеділок, 22 вересня, на вболівальників чекає насичений футбольний день – від матчів Першої та Прем’єр-ліги України до центральних протистоянь у Європі та головної події року – вручення «Золотого м’яча-2025».

У завершенні сьомого туру Першої ліги вболівальники побачать два поєдинки. О 14:00 Прикарпаття вдома прийматиме тернопільську Ниву – західноукраїнське дербі завжди обіцяє запеклу боротьбу. А вже о 16:00 Лівий Берег у центральній зустрічі дня зіграє проти Буковини, де обидві команди спробують зміцнити свої позиції у турнірній таблиці.

14:00 | Прикарпаття – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

16:00 | Лівий Берег – Буковина. Пряма трансляція

В УПЛ у шостому турі на вболівальників чекає цілий марафон із цікавих вивісок. О 13:00 сенсаційна Оболонь зустрінеться з кризовими Карпатами. О 15:30 київське Динамо знову проведе матч проти Олександрії. До цього «біло-сині» пройшли срібного призера у Кубку України (2:1). Завершить українську програму східноукраїнська класика – о 18:00 Шахтар номінально вдома прийме Зорю.

13:00 | Оболонь – Карпати. Пряма трансляція

15:30 | Динамо – Олександрія. Пряма трансляція

18:00 | Шахтар – Зоря. Пряма трансляція

У Франції о 21:00 відбудеться перенесена через погодні умови битва Ліги 1 – Марсель проти ПСЖ. Класичне протистояння завжди приковує увагу, адже тут на кону не лише очки, а й престиж. Окрім того, увесь склад команди Іллі Забарного може стати ще більш титулованим до фінального свистка. Проте про це пізніше.

21:00 | Марсель – ПСЖ. Пряма трансляція

В Італії футбольний вечір завершить матч четвертого туру Серії А між Наполі та Пізою. Початок о 21:45 – чинний чемпіон проти амбітного новачка.

21:45 | Наполі – Піза. Пряма трансляція

А фінальним акордом понеділка стане церемонія вручення «Золотого м’яча-2025», що розпочнеться о 21:00. Саме тут світ дізнається ім’я найкращого футболіста року. Дембеле чи Ямаль? А може навіть Рафінья чи Палмер?

21:00 | Церемонія вручення Золотого м'яча-2025. Пряма трансляція