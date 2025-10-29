У середу, 29 жовтня, відбудеться центральне протистояння 1/8 фіналу Кубка України – київське Динамо прийматиме донецький Шахтар.

Це перше українське класичне нового сезону, поєдинок пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Подивитися гру наживо можна буде на телеканалі УПЛ ТБ, який покаже зустріч у прямому ефірі на всіх популярних ОТТ-платформах.

Під керівництвом Олександра Шовковського кияни спробують здолати чинного володаря трофея, яким є Шахтар. Донецький клуб уже має у своїй колекції 15 Кубків України. На рахунку Динамо — 13 титулів, а по одному разу трофей вигравали Ворскла та Таврія.