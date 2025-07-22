Динамо не без складнощів подужало Хамрун Спартанс у першому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів. Зустріч на Мальті завершилась з рахунком 3:0.

Витримавши старий тиск мальтійців чемпіон України провів результативну атаку, що завершилася голом Ваната.

Динамівці могли йти на перерву з перевагою у два голи, однак м'яч попова було скасовано VAR через блокування суперника при стандарті.

По перерві Хамрун Спартанс пропустив ще двічі, спростивши завдання Динамо з виходу до наступного раунду кваліфікації. Точні удари Буяльського та Волошина допомогли команді Олександра Шовковського отримати комфортну перевагу перед грою у відповідь в Любліні.

Ліга чемпіонів. 2 кваліфікаційний раунд. Перший матч:

Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо (Україна) 0:3 (0:1)

Голи: Ванат, 13, Буяльський, 76, Волошин, 90+2