Сергій Стаднюк

У п’ятому турі української Прем'єр-ліги Оболонь на своєму полі сенсаційно зіграла внічию з Динамо.

Перший тайм залишився за «біло-синіми». Вже в середині 45-хвилинки Караваєв відкрив рахунок після сольного проходу і удару з гострого кута. А під саму перерву команди видали фантастичну кінцівку, обмінявшись голами. Спочатку Нестеренко зрівняв рахунок, однак майже одразу Михавко після подачі з кутового знову вивів гостей уперед. Героєм першого тайму можна назвати Буяльського, що віддав дві результативні передачі.

Після перерви підопічні Олександра Шовковського традиційно грали за рахунком, але в цілому контролювали ситуацію. «Пивоварам» залишалося сподіватися на контратаки та стандарти. Ближче до кінця за гостей під свист трибун дебютував скандально відомий за репостами російських пропагандистів Владіслав Бленуце. А за десять хвилин «пивовари» сенсаційно зрівняли рахунок після удару Устименка потилицею. Румун особливо ніяк себе не проявив, а коли треба було забивати ще, взагалі розчинився на полі. Останні секунди гри відзначилися скандальним епізодом, коли господарі, маючи чисельну перевагу, тікали в контратаку, але арбітр зупинив гру через фол «біло-синіх».

Динамо набрало 13 очок й уперше в сезоні втратило очки. Відтепер усі команди УПЛ хоча б раз не набрали максимум балів. Шахтар (10) отримав шанс уже у цьому турі наздогнати одвічного конкурента. Оболонь (8) залишилася п’ятою.

УПЛ, п’ятий тур

Оболонь – Динамо 2:2

Голи: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваєв, 25, Михавко, 44

Оболонь: Федорівський, Шевченко, Ільїн, Дубко, Ломницький (Фещенко 69), Семенов, Кулаковський (Прокопенко 69), Чех, Черненко (Пасіч 76), Нестеренко (Устименко 69), Суханов (Чорний 81).

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Яцик (Шапаренко 69), Бражко (Михайленко 46), Кабаєв (Волошин 46), Буяльський (Піхальонок 81), Ярмоленко (Бленуце 78), Герреро.

Попередження: Бражко, 8 – Устименко, 90+1