Минулого літа нападник Владіслав Бленуце перебував у полі зору одразу кількох європейських команд.

За інформацією порталу digisport.ro, інтерес до форварда виявляли бельгійський Стандард, німецький Шальке та польський Ракув. Усі ці клуби розглядали гравця як можливе посилення лінії атаки.

Однак Бленуце ухвалив інше рішення і продовжив кар'єру в київському Динамо, відмовившись від варіантів у Бельгії, Німеччині та Польщі.

У складі столичного клубу форварду поки що складно витримувати конкуренцію: у восьми з останніх десяти матчів він не виходив на поле. Нинішнього сезону Бленуце провів 10 зустрічей і відзначився одним забитим м'ячем.

