Матч Динамо – Зрінські обслужить нідерландський арбітр
Поєдинок відбудеться у четвер
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
УЄФА визначився із суддівською бригадою, котра працюватиме на матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій Динамо – Зрінські.
Нідерландець Марк Нагтегал буде головним арбітром поєдинку.
Допомагатимуть Нагтегалу будуть його співвітчизники – Діон Фіккерт та Мурат Кючюкербір (лайнсмени), а також Алекс Бос (четвертий рефері).
На VAR працюватимуть нідерландські судді Ервін Бланк та Едвін ван де Граф, повідомляє пресслужба УЄФА.
Поєдинок третього туру Ліги конференцій Динамо – Зрінські буде зіграно 6 листопада, початок гри о 22:00 за київським часом.
