Павло Василенко

Кріштіану Роналду підписав новий контракт з Аль-Насром. Клуб із Саудівської Аравії офіційно оголосив про продовження угоди ще на два роки.

Тому цілком можливо, що 40-річний гравець стане найкращим бомбардиром в історії Аль-Насра. На даний момент він забив 93 м'ячі, що ставить його на третє місце у загальному рейтингу. Він відстає від лідера Мохаммеда Аль-Сахлаві на 30 голів.

Аль-Наср – п'ятий клуб у кар'єрі легенди футболу. Він залишається другим, поряд з лісабонським Спортінгом, у складі якого португалець не вигравав чемпіонат країни.