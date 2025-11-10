Дженоа та Фіорентина поділили очки в поєдинку 11 туру Серії А. Поєдинок у Генуї завершився з рахунком 2:2.

Через перебір карток у цьому матчі не зміг зіграти хавбек збірної України Руслан Малиновський, який разом з родиною стежив з трибун за дебютним матчем Даніеле Де Россі, який нещодавно очолив команду. Фіорентина, в свою чергу, проводила перший матч після призначення новим керманичем Паоло Ванолі.

У першій половині гри команди обмінялись голами Естігора та Гудмунссона, який реалізував пенальті у ворота колишнього клубу.

На старті другого тайму генуезці отримали право на своє пенальті, яке не вдалося реалізувати Коломбо. Розплата у вигляді другого голу гостей прийшла швидко, коли Пікколі наочно продемонстрував в дії класичну футбольну приказку.

За кілька хвилин орендований у Мілана нападник виправився, реалізувавши свій шанс з гри, що приніс нічию команді Малиновського.

Серія А. 11 тур

Дженоа - Фіорентина 2:2

Голи Естігор, 15, Коломбо, 60 - Гудмундссон, 20 (з пенальті), Пікколі, 57