Павло Василенко

Нещодавно повідомлялося, що Шахтар зробив пропозицію Греміо в розмірі 15 млн євро за трансфер атакувального хавбека Габріеля Мека.

Водночас ТаТоТаке повідомляє, що насправді донецький клуб пропонував 12 млн євро за 17-річного таланта. Наразі переговори між Шахтарем та Греміо тривають.

На рахунку Габріеля є дві гри за першу команду Греміо (35 хвилин). Також Мека провів 25 матчів за Греміо U-20: п'ять голів та одна результативна передача.

Контракт атакувального півзахисника з бразильським клубом чинний до 30 червня 2027 року.

Також на рахунку Габріеля є два матчі в складі збірної Бразилії U-17.