Фулгем в 20 турі АПЛ вдома приймав Ліверпуль. Матч у Лондоні завершився з рахунком 2:2.

Чемпіон Англії не мав ілюзій стосовно легкої прогулянки на Крейвен Коттедж. Побоювання мерсисайдців втілились у пропущений гол на 17-й хвилині, коли Хіменес одним дотиком вивів Вілсона на ворота гостей, завдавши удару повз Аліссона. Лайнсмен одразу запалив прапорець, а після втручання VAR гол Фулгема зарахували.

Обстрілявши каркас воріт Лено гравцям Ліверпуля вдалося знайти свій шанс на початку другого тайму, якби Гакпо не заліз в офсайд. На 57-й хвилині Бредлі зібрав довкола себе весь захист Фулгема, відпасував на Вірца, який переклавши собі під ліву ногу оформив другий гол в АПЛ цього сезону.

Здавалося, що Ліверпуль в доданий час оформить камбек, коли Гакпо забив з близької відстані, замкнувши пас від Фрімпонга. Але у господарів знайшовся свій рятівник в обличчі Ріда, який на сьомій доданій хвилині отримав пас від Кевіна, пробивши з 35 метрів у верхній кут воріт Аліссона.

АПЛ. 20 тур

Фулгем - Ліверпуль 2:2

Голи: Вілсон, 17, Рід, 90+6 - Вірц, 57, Гакпо, 90+4