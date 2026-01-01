Легіонер з України розійшовся з європейським клубом
За згодою сторін
31 хвилину тому
Олексій Щебетун / Фото - НК Верес
Зімбру оголосив про розставання з українським нападником Олексієм Щебетуном, повідомляє пресслужба клубу.
Рішення було прийнято за взаємною згодою, після дружніх і конструктивних переговорів.
28-річний нападник приєднався до клубу з Кишинева навесні 2025 року, відігравши 29 матчів, забив 9 голів та віддав 4 гольові передачі.
В поточному сезоні Олексій відіграв 19 матчів в футболці Зімбру: 5 голів, 1 асист.
Поділитись