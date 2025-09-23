Павло Василенко

Біллі Вігар отримав серйозну травму в матчі, який його команда Чичестер Сіті грала в Істмійському Прем'єр-дивізіоні проти Вінгейт енд Фінчлі.

«Біллі отримав серйозну черепно-мозкову травму і зараз перебуває у штучній комі у відділенні інтенсивної терапії, де йому надають найкраще можливе лікування», – йдеться у заяві клубу.

Чичестер Сіті також заявив, що «зарано говорити про результат, і навіть якщо все піде добре, шлях до одужання буде довгим.

«Вігар отримав травму в перші 15 хвилин матчу, і, за деякими даними, травма була спричинена зіткненням з твердою поверхнею біля краю поля, а не зіткненням із суперником», – пише таблоїд The ​​Sun.

За даними Sussex World, йому негайно надав першу медичну допомогу парамедик, який був на стадіоні, перш ніж його доставили гелікоптером до лондонської лікарні. Після інциденту матч було скасовано.

Вігар розпочав свою футбольну кар'єру в молодіжній команді Арсенала, приєднавшись до неї у віці 14 років. Пізніше його перевели до команди U21 північнолондонського клубу, але також він грав в оренді в Дербі Каунті U21 та Істборні. Нападник остаточно покинув Арсенал у 2024 році після того, як не зміг пробитися до основної команди.