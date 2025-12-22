Сергій Разумовський

У жіночій збірній України готуються до зміни головного тренера, інформує ТаТоТаке. Контракт нинішнього наставника Володимира П’ятенка завершується 31 грудня, тож у структурі УАФ уже визначаються з наступником.

За даними джерела, Комітет жіночого футболу рекомендував на посаду головної тренерки Ію Андрущак, яка нині працює з жіночою командою Ворскла. Очікується, що її кандидатуру винесуть на затвердження Виконкому УАФ. У разі позитивного рішення Андрущак, ймовірно, поєднуватиме роботу в клубі та в національній команді.

Також повідомляється про можливі кадрові зміни в управлінській вертикалі. Посаду технічного директора жіночих збірних може отримати спортивний директор Ворскли Олександр Фундерат.

Нагадаємо, Володимир П’ятенко очолив жіночу збірну України в серпні 2023 року, а до лютого 2024-го працював у статусі виконувача обов’язків. На цій посаді він змінив Луїса Кортеса – колишнього тренера Барселони. Найбільшим досягненням у кар'єрі фахівця є вихід до фіналу чоловічого Кубка України з Металургом Д у сезоні-2011-12.

