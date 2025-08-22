Юрій Беньо, колишній асистент головного тренера Шахтаря у штабі Ігора Йовічевича, після першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта (1:1) назвав причину низки травм у команді за короткий час.

Давайте будемо відвертими – важкі тренування були лише на зборах. А останній місяць «Шахтар» проводив фактично у режимі переїздів та матчів. Коли є ці переїзди, то просто немає часу навантажувати футболістів. Найбільша проблема – недовідновлення. Ці м’язові травми – це передусім через щільний графік та переїзди. Вони просто не встигають відновитися. Можливо, тренерський штаб хотів би зробити більшу ротацію, але гравці травмуються один за одним – і деякі змушені проводити багато матчів поспіль недовідновленими та з ризиком отримати теж травму.

Те, що вони пройдуть швейцарців – питань немає. Навіть по першій грі було видно, що суперник грав десь на 120%, а «Шахтар» – у найкращому випадку десь на 60%. І він мав велику перевагу, зокрема за гольовими моментами.

Зараз «Шахтар» має невеличкий період для відновлення і відпочинку, щоб перезавантажитись. І вони будуть свіжішими у цьому матчі. Думаю, у них не виникне проблем. Це зовсім інший рівень та клас команди. На другу гру вийдуть з іншим налаштуванням, бо є подразник першої.

А потім – звісно, хочеться, щоб «Шахтар» проходив якомога далі. Це коефіцієнт для України. Ці втрати очок відгукуються, бо впливають на рейтинг. Тому дай Боже, щоб «Шахтар» пройшов якнайдалі, - сказав Беньо в інтерв'ю Tribuna.com.