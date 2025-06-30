Відомий ексзахисник Роми Венсан Кандела, який виступав за столичний клуб із 1997 по 2005 рік, поділився думкою про те, в яких лініях команді Джан П'єро Гасперіні варто посилити конкуренцію.

«Думаю, на флангах, як на лівому, так і на правому. Нам точно потрібен додатковий центральний нападник на додаток до Довбика. І, нарешті, я б сказав, центральний захисник, незалежно від майбутнього Ндіки та Манчіні. Недоторканні? Ніхто не є незамінним. Тренер визначить елементи, які вважає центральними. Є дуже важливі гравці, такі як Манчіні та Дібала, але Гасперіні, Массара (спортивний директор) та Раньєрі (радник керівництва клубу) це добре знають», – цитує Канделу TUTTOmercatoWEB з посиланням на Sky Sport.

За час свого перебування у складі римлян француз провів 289 матчів, відзначившись 16 забитими м'ячами та 27 результативними передачами. Разом із Ромою він ставав чемпіоном Італії та володарем Суперкубку країни. У футболці національної збірної Франції Кандела виграв чемпіонат світу 1998 року та Євро-2000.

Варто нагадати, що за підсумками минулого сезону Рома фінішувала на п'ятій позиції у Серії А, набравши 69 очок. У сезоні 2025/26 клуб виступить у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Довбик може покинути Рому.