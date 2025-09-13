Сергій Стаднюк

Завершилася ще низка матчів четвертого туру англійської Прем’єр-ліги.

Евертон і Астон Вілла так і не змогли виявити сильнішого. Поєдинок завершився без голів, а український захисник Віталій Миколенко не потрапив до заявки господарів через травму.

Без забитих м’ячів закінчився і матч між Кристал Пелас та Сандерлендом. Головною новиною для українських уболівальників стала відсутність у заявці гостей вінгера Тімура Тутєрова з невідомої причини.

Фулгем вирвав перемогу над Лідсом у компенсований час — на 94-й хвилині автогол Ґудмундссона приніс лондонцям три очки. Цей момент стався невдовзі після дебюту колишнього гравця Шахтаря Кевіна, який вийшов на поле за чверть години до фінального свистка.

Борнмут на своєму полі здолав Брайтон. Спочатку Скотт відкрив рахунок, після перерви Мітома відновив рівновагу, але пенальті у виконанні Семеніо на 61-й хвилині повернув господарям перевагу, яку вони втримали до кінця гри.

Ньюкасл мінімально обіграв Вулвергемптон завдяки дебютному голу Вольтемаде. Його точний удар на 29-й хвилині став єдиним у матчі та подарував «сорокам» важливу домашню перемогу.

Борнмут набрав 9 очок і ввійшов до трійки лідерів, обійшовши Челсі (7). Проте в команди Михайла Мудрика є матч у запасі. Евертон і Сандерленд (по 7) – ділять 5-6 сходинки, Фулгем (5) – десятий.

АПЛ, четвертий тур

Евертон – Астон Вілла 0:0

Кристал Пелас – Сандерленд 0:0

Фулгем – Лідс 1:0

Гол: Ґудмундссон, 90+4 (автогол)

Борнмут – Брайтон 2:1

Голи: Скотт, 18, Семеніо, 61 (пен.) – Мітома, 48

Ньюкасл – Вулвергемптон 1:0

Гол: Вольтемаде, 29