Фанати Олександрії влаштували заворушення під час матчу з Поліссям, поліція застосувала силу
Ультрас відреагували на позицію клубу
близько 2 годин тому
Фото - ФК Олександрія
Фанати Олександрії висловили свій протест проти нещодавньої заяви клубу, влаштувавши безпорядки під час поєдинку 12-го туру УПЛ з Поліссям (0:3).
Під час поєдинку на КСК «Ніка» фанати «містян» влаштували безпорядки на трибунах, вивісивши банер «Фінансовий тягар».
Таким чином вболівальники Олександрії висловили свій протест проти того, що їхній клуб написав заяву на своїх фанатів до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області через використання піротехнічних засобів, що призвело до тимчасової зупинки матчу 10-го туру УПЛ з Епіцентром (0:1).
Також у соцмережах з’являються відео побиття фанатів поліцією.
