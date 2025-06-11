Збірна Іспанії поступилася Португалії у фіналі Ліги націй-2025, програвши у серії пенальті після бойової нічиєї 2:2. Під час церемонії нагородження португальської команди більшість іспанських футболістів залишилися на полі та аплодували переможцям.

Однак 17-річний вингер Ламін Ямаль вчинив інакше: він зняв срібну медаль і одразу попрямував у підтрибунне приміщення. Цей момент зафіксували камери, і відео швидко розлетілося соцмережами.

Багато вболівальників засудили поведінку молодого гравця, назвавши її проявом неповаги до суперника. Водночас деякі користувачі закликали не робити поспішних висновків, нагадавши, що Ямалю лише 17 років.

Не обійшлося й без гумору: хтось пожартував, що футболіст просто поспішав до вбиральні або пішов робити домашнє завдання. Інші припустили, що він був надто розчарований після програного протистояння з Нуну Мендешем.