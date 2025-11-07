Визначено найкращого гравця донецького Шахтаря у переможному поєдинку Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка, який завершився з рахунком 2:0. За результатами голосування вболівальників це звання отримав півзахисник Артем Бондаренко.

Саме він відкрив рахунок на 28-й хвилині, вразивши ворота суперника точним та ефектним ударом після подачі з кутового, тим самим заклавши основу для перемоги команди. У другому таймі успіх Шахтаря закріпив бразильський нападник Кауан Еліас, встановивши остаточний результат - 2:0.

Після цієї перемоги у гірників стало шість очок і команда розташовується на десятій позиції в турнірній таблиці Ліги конференцій. Наступний матч підопічні проведуть 27 листопада у Дубліні, де зустрінуться із ірландським Шемрок Роверс. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.