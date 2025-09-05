ФІФА повідомила, що влітку 2025 року було здійснено рекордну кількість трансферів у чоловічому та жіночому футболі. У період з 1 червня по 2 вересня відбулося майже 12 000 переходів у чоловічому футболі та понад 1 100 у жіночому.

Загальні витрати на трансфери досягли 9,76 млрд доларів, що на 50% більше порівняно з тим же періодом 2024 року. Найбільші витрати припали на Англію — понад 3 млрд доларів. Ліверпуль встановив рекорд за сумою, витраченою на покупку нових футболістів за одне трансферне вікно — 483 млн євро.

У жіночому футболі також відзначається активний ріст трансферів: понад 1 100 переходів, а витрати перевищили 12 млн доларів, що на 80% більше у порівнянні з 2024 роком. США стали лідером за інвестиціями у жіночий футбол, а провідні європейські клуби продовжують зміцнювати склади перед новим сезоном.