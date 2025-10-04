ФІФА визнала хавбека збірної України найкращим в переможному матчі ЧС U-20. Фото
Данило Кревсун / Фото - УАФ
Півзахисник Боруссії Д і збірної України U-20 Данило Кревсун був визнаний найкращим гравцем матчу 3 туру ЧС-2025 проти Парагваю (2:1).
20-річний футболіст асистував Максиму Деркачу в моменті з першим голом команди Дмитра Михайленка.
Збірна України набрала сім очок у групі B й виграла свій квартет. Парагвай і Південна Корея набрали по чотири бали, проте латиноамериканці випередили азійців завдяки більшій кількості забитих м’ячів. Панама (1) залишила турнір.
«Чим ближче до Парагваю, тим більше починає ковбасити». Ексклюзивне інтерв'ю Геннадія Синчука Xsport.
