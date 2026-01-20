Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік ухвалив рішення, за яким Педро Фернандес більше не тренується разом із першою командою каталонського клубу. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

За наявною інформацією, наставник синьо-гранатових обговорив ситуацію з капітанами команди, після чого було вирішено змінити формат підготовки 18-річного хавбека. Відтепер Фернандес може працювати лише індивідуально на тренувальній базі Барселони.

Раншіе стало відомо, що до гравця виявляє предметний інтерес французький ПСЖ. В підписанні молодого півзахисника особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке.

Французький клуб розраховує найближчим часом завершити угоду та активувати пункт про викуп контракту Педро Фернандеса, сума якого становить 6 мільйонів євро.

Напередодні, Барселона неочікувано поступилася Реал Сосьєдаду в Ла Лізі (1:2).